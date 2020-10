Governo disponível para aumentar salário mínimo e pensões

JN/Agências Hoje às 12:09 Facebook

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, anunciou, esta sexta-feira, disponibilidade para um aumento extraordinário das pensões em agosto de 2021 e para um aumento do salário mínimo em linha com a média dos últimos quatro anos.

Estas posições do executivo foram transmitidas por Duarte Cordeiro em conferência de imprensa, no parlamento, durante a qual sustentou a tese de que "têm existido avanços concretos" nas negociações entre o Governo e os parceiros de esquerda sobre o Orçamento do Estado para 2021.

Duarte Cordeiro, porém, frisou também que boa parte das matérias "ainda se encontra por densificar" com o Bloco de Esquerda, PCP ou PAN até o Governo aprovar a proposta de Orçamento em Conselho de Ministros, o que acontecerá no próximo dia 8.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirmou que o Governo aceita um novo aumento extraordinário das pensões em agosto e que mantém o objetivo de atingir o valor de 750 euros para o salário mínimo nacional no final da legislatura.

"O aumento significativo do salário mínimo no próximo ano será em linha com a média registada de subida na última legislatura", apontou.