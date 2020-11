Governo divulga no sábado as medidas que irá adotar

JN Hoje às 13:05, atualizado às 13:12 Facebook

O Governo anunciou que só no sábado irá anunciar as novas medidas de irá adotar no âmbito de "uma potencial renovação do estado de emergência" devido à pandemia covid-19.

"Não foram ainda tomadas quaisquer decisões", garante o executivo em comunicado. "Existem obviamente diversos cenários que são discutidos com os especialistas mas não foram tomadas quaisquer decisões", lê-se na nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro António Costa.

O executivo salienta que a realização, esta quinta-feira, de "uma nova reunião com os peritos, envolvendo todos os atores sociais e políticos, antes da tomada de novas decisões, para fazer um balanço das medidas já tomadas e do seu impacto e por forma a promover a melhor informação a todos os atores". O encontro decorreu no Infarmed.

Esta tarde, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "submeterá ao Governo para parecer o projeto de Decreto [de renovaçaõ do estado de emergência]. Amanhã [sexta-feira] a Assembleia da República reunirá para se pronunciar. E só no sábado o Governo divulgará as medidas que irá adotar em execução do Decreto Presidencial".