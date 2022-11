Governo diz que com 6% não há atraso no PRR

Três governantes, incluindo o primeiro-ministro, responderam esta segunda-feira a Marcelo Rebelo de Sousa e garantiram que execução está em dia.

Ao contrário do presidente da República, o Governo não está preocupado com a taxa de execução de 6% do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Ontem, António Costa, Fernando Medina e Mariana Vieira da Silva responderam a Marcelo Rebelo de Sousa e garantiram que a execução do PRR está dentro do prazo definido com a Europa.

"Sem viver em ansiedades" e sem "a preocupação de dar notícias", António Costa respondeu ontem ao puxão de orelhas dado no dia anterior por Marcelo Rebelo de Sousa à ministra da Coesão, Ana Abrunhosa. No Egito, o primeiro-ministro foi confrontado com as palavras do presidente da República e respondeu que o PRR "é para ser cumprido nos exatos termos em que foi contratado e programado. Assim está a acontecer".