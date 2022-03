Governo diz que "crianças ucranianas vão chegar rapidamente às nossas escolas"

Cerca de metade dos 400 refugiados ucranianos que chegaram a Portugal são crianças que deverão ser acolhidas em escolas portuguesas com a maior rapidez possível.

A afirmação foi feita pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esta sexta-feira de manhã, à margem da inauguração da renovada Escola Básica e Secundária de Caminha, que foi alvo de obras de requalificação e modernização num investimento de cerca de cinco milhões de euros.

"As escolas têm experiência e estão preparadas para acolher crianças refugiadas e migrantes", disse o governante. "Os diretores das escolas, eles próprios têm dito que estão preparados para receber estas crianças ucranianas. Ainda ontem recebemos cerca de 400 ucranianos, em dois voos humanitários, que chegaram a Portugal, cerca de metade são crianças. E estaremos preparados para elas chegarem rapidamente às nossas escolas", declarou Brandão Rodrigues.

O ministro disse que já foram dadas orientações aos estabelecimentos de ensino sobre "a simplificação administrativa no reconhecimento das qualificações ou no casos de essas crianças chegarem sem nenhum tipo de certificação, poderem condicionalmente ser colocadas num ano de escolaridade e depois serem acompanhadas na certificação das suas habilitações".

Adiantou também que "a constituição de equipas multidisciplinares dentro das escolas", para o acolhimento de alunos ucranianos, é outra das medidas determinadas pelo Ministério da Educação. "Os psicólogos escolares serão importantes, coadjuvados pelas autarquias e pela sociedade civil", disse Brandão Rodrigues, considerando que "é importante também que a imersão na língua portuguesa possa acontecer o mais rápido possível".

O Ministro da Educação sublinhou "a imprevisibilidade" do total de refugiados que chegarão a Portugal e manifestou que "a resposta será dada em função da chegada". "Na eventualidade de ter que abrir turmas também o faremos, mas neste momento não podemos dizer que vamos abrir 50, 60 ou 70, porque neste momento não sabemos, ninguém sabe, quantos cidadãos ucranianos vão chegar", comentou, manifestando desejo que estes possam ser "acarinhados" e acolhidos de forma célere, para que possam regressar "a uma normalidade".

E concluiu: "Todas as crianças entre os 6 e os 18 anos, que vierem da Ucrânia ou de qualquer outra zona do Mundo para Portugal, são recebidos como qualquer português e tem acesso a todos os direitos, inclusivamente ação social escolar, material escolar e todas as questões que tem a ver com as nossas escolas".