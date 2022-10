Governo diz que debate marcado pelo PSD sobre a TAP é "importante"

JN/Agências Hoje às 13:00 Facebook

O secretário de Estado da Economia, João Neves, considerou esta quarta-feira "importante" o debate no Parlamento na quinta-feira sobre "a privatização da TAP", mas defendeu que importa é encontrar soluções para o futuro da companhia aérea.

"É um debate importante, naturalmente, mas aquilo que nós temos é de encontrar soluções que permitam consensualizar algo que é a preservação da nossa capacidade autónoma de uma companhia de aviação, que não é simplesmente uma companhia de aviação, é um ativo para o país", disse.

O governante, que falava aos jornalistas à margem da cerimónia de abertura da maior cimeira aeronáutica, Portugal Air Summit, que decorre até sábado em Ponte de Sor (Portalegre), sublinhou que a TAP é um "ativo" que deve ser reforçado.

"A TAP é um ativo que Portugal tem e devemos ser capaz de encontrar as soluções que permitam ainda reforçar essa capacidade de afirmação de um ´player` tão importante para o nosso país", acrescentou.

Questionado ainda sobre o futuro da TAP, se a companhia aérea deveria ou não adotar uma estratégia que passe pela injeção de capital ou por um processo de privatização, João Neves escusou-se a responder, referindo apenas que não queria se pronunciar sobre temas que não são acompanhados pelo seu ministério.

O PSD marcou para quinta-feira um debate de atualidade sobre "a privatização da TAP", depois de o presidente do partido já ter acusado o Governo de "um crime político e financeiro" na transportadora aérea nacional.

No último debate com o primeiro-ministro no parlamento, em 29 de setembro, questionado pela Iniciativa Liberal, António Costa disse esperar que a privatização da TAP ocorra nos próximos 12 meses, afirmando que "só se fosse irresponsável" é que garantiria que o Estado não irá perder dinheiro na transação, embora dizendo esperar que tal não acontecesse.

A sexta edição da cimeira aeronáutica Portugal Air Summit tem um "enfoque especial" nas oportunidades de investimento disponíveis no setor, segundo os promotores do evento, o município de Ponte de Sor e a empresa The Race.

Com o tema "Flying for a World of Opportunities", o Portugal Air Summit, que decorre no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, é considerado a "maior cimeira aeronáutica" da Península Ibérica, reunindo intervenientes "internacionais e nacionais da indústria dos setores de aeronáutica, espacial e defesa.