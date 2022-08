Governo diz ser necessário evitar erros da resposta europeia às crises de 2008 e 2010

JN/Agências Hoje às 15:36 Facebook

O Governo defendeu hoje ser necessário evitar os erros da resposta europeia ​​​​​​​às crises de 2008 e 2010, no âmbito da reforma da governação económica, pedindo a Bruxelas o aproveitamento dos mecanismos criados no âmbito da pandemia de covid-19.

"É essencial não repetir os erros da resposta europeia à crise financeira de 2008 e à crise das dívidas soberanas de 2010, o que apenas conduziu a uma maior fragmentação no seio da UE [União Europeia]", lê-se no documento "As Prioridades de Portugal para o Programa de Trabalho da Comissão 2023".

Portugal quer que sejam aproveitados os instrumentos de resposta à pandemia de covid-19, que sublinhou terem permitido manter postos de trabalho e apoiar o relançamento da economia europeia.

Neste sentido, a União Europeia (UE) deve ter um "verdadeiro instrumento europeu de estabilização" para responder às crises.

Conforme sublinhou, a crise decorrente da guerra na Ucrânia confirma a necessidade da criação deste mecanismo.

"Este instrumento poderá inspirar-se, por exemplo, no SURE, que provou ter sido um elemento central na resposta à crise pandémica, mitigando o seu impacto económico e social", apontou.

O SURE é um instrumento de apoio temporário para proteger postos de trabalho afetados pela pandemia, através de empréstimos da UE aos Estados-membros, num máximo total de 100 mil milhões de euros.

Por outro lado, o Governo sublinhou que a prosperidade depende da capacidade de investimento no futuro, "pelo que urge desbloquear o potencial de investimento da União".

Neste âmbito, Portugal sugere a criação de um instrumento orçamental comum, assente em reformas, uma ideia que disse ter sido seguida, no geral, no 'Next Generation EU', pacote de recuperação económica europeia.