Governo duplica linha de financiamento para melhorar blocos de parto

O Governo vai investir 20 milhões de euros, este ano, na melhoria das infraestruturas das maternidades, duplicando a linha de financiamento lançada no início do ano.

O anúncio foi feito esta quarta-feira de manhã pelo ministro da Saúde, que está a ser ouvido na Comissão de Saúde, a pedido do BE e do PCP, sobre a reorganização das urgências de obstetrícia e outros temas de saúde.

Lançado em janeiro por proposta da Direção-Executiva do SNS, o "Programa de Incentivo Financeiro à Qualificação dos Blocos de Parto do Serviço Nacional de Saúde" previa uma linha de financiamento de 10 milhões de euros para a melhoria das instalações e a compra de equipamento nas unidades do SNS.

As candidaturas superaram as expectativas. "Concorreram todas as maternidades à exceção de duas", que já tinham em curso projetos com financiamento aprovado, referiu o ministro da Saúde.

O total de candidaturas atinge os 37 milhões de euros, valor muito superior ao financiamento que estava disponível, o que levou o Governo a aumentar o investimento.

"Posso anunciar que vamos investir 20 milhões de euros na melhoria das condições de infraestruturas" de conforto e dos equipamentos das maternidades pública, disse Manuel Pizarro.

Para o ministro, esta requalificação é necessária porque também "induz maior satisfação nos utentes e maior satisfação nos profissionais" de saúde.

Resultados de saúde materno-infantil de 2022 "não envergonham ninguém"

Rejeitando a ideia de que haja uma crise de confiança nas maternidades do Serviço Nacional de Saúde, o ministro avançou que os resultados finais ainda não são conhecidos, mas os indicadores preliminares sobre a saúde materno -infantil em 2022 indicam que Portugal se mantém como um dos países do mundo com melhores resultados nesta área.

"Os resultados da saúde materno- infantil de 2022 não envergonham ninguém", afirmou, garantindo que "não há nenhuma razão para introduzir medo às pessoas".