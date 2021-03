Governo e autarcas reúnem-se quinta-feira por causa da gestão de centros de saúde

Carla Sofia Luz Hoje às 17:27 Facebook

A Associação Nacional de Municípios Portugueses e os ministérios da Saúde e da Modernização do Estado e da Administração Pública vão reunir-se, na quinta-feira, para discutir os termos do auto de transferência dos centros de saúde. O atual documento, que está a ser proposto às câmaras pelas administrações regionais de saúde, é considerado "inaceitável" pelos autarcas.

O encontro entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e as áreas governativas dos ministérios da Saúde e da Modernização do Estado e da Administração Pública procurará sanar as divergências quanto aos termos dos autos de transferência dos centros de saúde, no âmbito do processo de descentralização em curso.

A entrega das unidades às autarquias é precedida da celebração desse auto, subscrito pelo Ministério da Saúde, pela Administração Regional de Saúde local e pelo Município. Até ao momento, já foram concretizados 12 autos de transferência nas regiões Norte, Alentejo e Algarve e está a ser ultimada a celebração de mais oito autos nas regiões Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

Como noticia este sábado o JN, os autarcas contestam o conteúdo daquele documento por prever sanções financeiras e a devolução dos centros de saúde ao Governo, em caso de má gestão municipal. É entendimento da ANMP que, além de ultrapassar o que está previsto na lei que regula o processo de descentralização na área da Saúde, os termos dos autos de transferência violam o princípio da autonomia local, consagrado na Constituição Portuguesa, e reduzem as câmaras a prestadores de serviço do Estado Central, submetendo-os à monitorização de técnicos das administrações regionais de saúde. Alguns atos de gestão municipal nos centros de saúde terão mesmo de ser alvo de parecer prévio vinculativo daqueles organismos, de acordo com os autos de transferência.

O desagrado da ANMP já foi transmitido ao Governo em fevereiro, numa reunião com a ministra da Modernização do Estado, Alexandra Leitão, que se terá comprometido a promover um encontro de trabalho com o Ministério da Saúde para introduzir correções nos autos. Esse compromisso foi cumprido. Segundo informação prestada, este sábado, por fonte do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública ao JN, a reunião, agendada ainda na semana passada, realizar-se-á na próxima quinta-feira.

Recorde-se que, em resposta por escrito enviada esta semana ao JN, o Ministério da Saúde considerou que a alteração do conteúdo dos autos de transferência é prematura, garantindo que o documento foi consensualizado com as câmaras, as administrações regionais de saúde e a Administração Central do Sistema de Saúde, antes da aprovação pela secretária de Estado Adjunta da Saúde, a 26 de junho de 2020.

"O processo de descentralização na saúde deve continuar o seu percurso de consolidação, pelo que, tendo decorrido apenas poucos meses após o início da assinatura dos autos de transferência aprovados, não parece avisado proceder-se a qualquer revisão, sem que seja possível fazer uma consistente avaliação de todo o processo", argumentou o ministério, em resposta ao JN.

Os autos de transferência incumbem a administração regional de saúde local de monitorizar o funcionamento das unidades de saúde, sob gestão camarária, através de nove indicadores: conservação dos imóveis, gestão dos assistentes operacionais, pagamento de rendas, serviços de limpeza, desinfeção e controlo de pragas, arranjos exteriores, vigilância ativa e passiva, fornecimento de eletricidade, gás, água e saneamento e "realização da totalidade dos transportes solicitados diariamente" pela equipa clínica.

Essa monitorização será realizada através de "observação in loco" e da avaliação do "tempo de resposta às solicitações" e das reclamações. Então, será atribuída uma classificação ao desempenho do município em cada um dos nove indicadores referidos, que pode ir de "satisfaz bastante até "não satisfaz".