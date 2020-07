Governo esclarece que respondeu a 65% das perguntas dos deputados e não apenas a metade

JN/Agências Hoje às 16:27 Facebook

O Governo esclareceu esta quarta-feira que respondeu a 65% das perguntas enviadas pelos deputados na primeira sessão legislativa, e não a metade, como tinha sido inicialmente divulgado pela Assembleia da República, que já retificou o seu balanço provisório.

De acordo com uma nota de imprensa da secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, o Governo detetou e informou a Assembleia da República, que "568 respostas enviadas aos Grupos Parlamentares até 24 de julho de 2020 (entre janeiro e junho) não constavam do site do parlamento e por esse motivo não foram contabilizadas no balanço provisório da atividade parlamentar da 1ª Sessão Legislativa da XIV Legislatura".

"O Governo respondeu a 2.495 perguntas formuladas pelos Deputados e não a 1927, o que equivale a uma taxa de resposta de 65% e não de 50%, conforme apontado no relatório divulgado na passada segunda-feira e hoje corrigido pela Assembleia da República", clarifica a nota do gabinete de Duarte Cordeiro.

Na nota, o Governo destaca a importância dos instrumentos de fiscalização da ação política e assegura que "continuará a procurar dar resposta às 1329 perguntas que ficaram por responder e a todas aquelas que serão ainda colocadas pelos Grupos Parlamentares".

No site do parlamento, já consta a versão retificada do balanço da primeira sessão legislativa, já com a taxa de resposta do Governo situada nos 65,2%.

Na segunda-feira, a primeira versão do relatório dava conta de que 50% das perguntas feitas pelos deputados ao Governo e à administração pública na atual sessão legislativa tinham ficado sem resposta.