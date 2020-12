Governo está "à espera" dos últimos dados da pandemia para reavaliar Natal, diz CDS

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:04 Facebook

O vice-presidente do CDS, Sílvio Cervan, disse que o Governo está "à espera" dos dados desta quarta e quinta-feira sobre a covid-19 para decidir se endurece ou não as restrições do Natal.

"Parece-nos que o Governo está a espera dos dados de hoje e de amanhã" [quarta e quinta-feira] para tomar uma decisão sobre se mantém as medidas já anunciadas para o Natal ou se, pelo contrário, adota mais restrições, afirmou Sílvio Cervan esta quarta-feira, à saída de uma audiência com o presidente da República, em Belém.

O dirigente do CDS recordou que a Europa tem registado números "absolutamente alarmantes" e que há vários Governos a pedir "uma certa moderação" aos seus cidadãos. Já depois das declarações de Sílvio Cervan, soube-se que, nas últimas 24 horas, houve mais 4720 infetados e 82 mortos em Portugal devido à covid-19.

O vice-presidente democrata-cristão recusou fazer "futurologia" quanto às eventuais medidas a adotar caso o Governo resolva endurecer as medidas para o Natal. No entanto, reforçou a necessidade de existir "algum controlo" na altura das festividades.

Sobre a campanha eleitoral para as presidenciais de janeiro, Cervan defendeu que as habituais arruadas "não devem ser feitas se não nouver condições de saúde para as fazer. A saúde dos portugueses está à frente de qualquer interesse mesquinho, partidário, ainda que este seja eventualmente muito legítimo", destacou.

O presidente da República está esta quarta-feira a ouvir os partidos políticos sobre a eventual renovação do estado de emergência entre 24 de dezembro e 7 de janeiro de 2021.