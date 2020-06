Governo "estuda soluções" para os transportes de Lisboa e Vale do Tejo

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo está a "estudar soluções" para os transportes públicos de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), região do país que tem registado um aumento de casos relacionados com a covid-19, disse esta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde.

"Estamos a estudar soluções, acelerando alguma recuperação de algum material circulante. Hoje está a haver uma reunião no respetivo Ministério", disse António Lacerda Sales que falava na conferência de imprensa trissemanal de balanço sobre a pandemia de covid-19 em Portugal.

Questionado sobre se a situação dos transportes nesta região preocupa a tutela por eventuais sobrecargas poderem significar potencial risco de contágio do novo coronavírus, António Lacerda Sales admitiu que "há algumas viagens ao longo do dia que têm sobrecarga" e que "essa situação preocupa".

Mas o governante também garantiu que "em média [os transportes públicos em LVT] têm uma taxa de ocupação entre os 40 e os 45% ao longo do dia" e pediu que se tivesse em atenção outras soluções para além de aumento de veículos.

"Às vezes pensamos que a única medida é mais transportes, mais comboios e mais autocarros e não. É importante perceber as medidas de segurança que têm sido tomadas, desde as medidas adicionais de limpeza e de desinfeção", disse o secretário de Estado.

De acordo com António Lacerda Sales, "existem cerca de 700 pessoas a trabalhar na limpeza dos transportes públicos" da região.