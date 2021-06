Governo afasta reforço excecional de vagas no Superior

Joana Amorim Hoje às 17:05 Facebook

Despacho põe de parte alocação de vagas não ocupadas por internacionais para o concurso nacional, admitindo medidas se procura disparar. Cursos de excelência reforçados até 15%.

Ao contrário do que aconteceu, excecionalmente, no concurso do ano passado, o Governo não vai, para já, libertar as vagas não ocupadas pelos estudantes internacionais. Naquele que foi o concurso com o maior número de candidatos de sempre, a tutela transferiu, pela primeira vez, cerca de 4700 vagas dos concursos especiais para garantir o acesso ao Superior a todos. Contudo, "não se prevendo neste momento que se venham a verificar as mesmas circunstâncias excecionais", os concursos especiais retomam a sua autonomia. Se a procura disparar, admite "decisões apropriadas".

Isso mesmo vinca o ministro do Ensino Superior no despacho de fixação de vagas para 2021/2022 que enviou para publicação em Diário da República e a que o JN teve acesso. Não antecipando um aumento da procura da grandeza de 2020 (+22%), Manuel Heitor determina que seja "retomada a normalidade no processo de fixação de vagas, mantendo a autonomização das vagas fixadas nos concursos especiais". Em causa, as candidaturas de alunos internacionais e maiores de 23.