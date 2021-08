Governo "faz de conta que não vê" a falta de funcionários nos serviços

Rui Abreu Hoje às 17:49 Facebook

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) diz que o Governo sabe que "há falta de trabalhadores nos serviços de maior procura e não só nos serviços de saúde". E insiste na necessidade de reforçar a contratação de pessoal. A reação surge depois do despacho do Governo, publicado esta sexta-feira, reiterando a incompatibilidade do teletrabalho dos funcionários públicos com "funções relacionadas com atendimento".

"O que quer o Governo?": é esta a pergunta que o STE faz no comunicado enviado às redações como resposta ao despacho, assinado por quatro membros do Governo, o secretário adjunto e dos Assuntos Fiscais, a secretária de Estado da Justiça, a secretária de Estado da Administração Pública e o secretário de Estado da Segurança Social.

O sindicato aponta o dedo ao Governo porque " faz de conta que não vê para dizer que não sabe", relativamente às principais causas pela qual os setores públicos com atendimento à população têm tido dificuldades em dar resposta à procura dos cidadãos, como o JN noticiou esta semana, com atrasos de três meses para agendar a renovação do cartão do cidadão.

Na nota, o STE apomta como uma das causas dos atrasos nestes serviços o facto de ser verão, uma época do ano em que há "uma maior procura dos serviços públicos". "O Governo sabe que há falta de trabalhadores nos serviços de maior procura", garantem.

Ao JN, Helena Rodrigues, presidente do STE, afirma que "[o Governo] não pode ignorar isto. Devem colmatar estas necessidades que acontecem todos os anos". "Demos conta que os cidadãos, quando se dirigem a estes serviços, pretendem uma resposta rápida. Os trabalhadores dão as respostas mediante as suas competências", defende.

A líder sindical garantiu que "faltam pessoas" e que " o Governo tem que resolver este problema de uma vez por todas", afirmando que as contratações anunciadas não chegam para colmatar as faltas.

Quanto à "incompatibilidade entre a adoção do regime de teletrabalho e as funções relacionadas com atendimento" de que o despacho fala, Helena Rodrigues responde assertivamente dizendo que "nunca foi compatível. Parece que só agora é que surgiu este problema. É redundante".