Governo faz obras de 100 milhões em escolas municipais e centros de saúde

Até ao final de junho, o Ministério da Coesão vai lançar avisos para a realização de 100 milhões de euros de obras em 335 escolas e centros de saúde cuja gestão já foi ou ainda vai ser transferida para as câmaras municipais no âmbito da descentralização. O anúncio foi feito pela ministra Ana Abrunhosa, esta quinta-feira.

A realização de obras de maior envergadura nas escolas transferidas para as câmaras é um dos requisitos legais a que o atual Ministério quer responder de forma rápida, depois de ter começado a gerir o processo de descentralização há um mês. "Estou em condições de anunciar que, a breve prazo, e a breve prazo é no próximo mês, no máximo, este Ministério lançará uma medida para financiar a requalificação de equipamentos e infraestruturas nas áreas da Educação e Saúde", disse Ana Abrunhosa, na Assembleia da República.

Os primeiros avisos vão ser financiados pelos fundos europeus do Portugal 2020 e os seguintes pelo Portugal 2030. A lista de escolas a precisar de obras de grande envergadura já é pública, mas "tem que ser revista e afinada", sublinhou a ministra, que reconheceu a existência de "dúvidas", "receios" e "incompreensão" na descentralização.

Ana Abrunhosa prometeu que a comissão técnica vai encontrar, "muito em breve", o valor "justo" a atribuir "para manutenção dos edifícios escolares, apetrechamento das escolas, atualização dos transportes escolares e rácio dos assistentes". Esta comissão, que reuniu anteontem pela terceira vez desde 2019, volta a reunir a 2 de junho. Assim, vai ser revista a verba de 20 mil euros anuais por escola para a manutenção dos edifícios, que tem sido considerada insuficiente por vários autarcas. "Os 20 mil euros são um valor que tem que ser alterado, porque tanto pode ser muito como pode ser pouco", reforçou a ministra.

"Vai ser doloroso"

Assumindo-se "regionalista convicta", Ana Abrunhosa referiu que o próximo passo rumo à regionalização é a transferência de competências dos organismos regionais para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, o que terá de implicar "poupança", anunciou: "Aqui não vamos ter dúvidas, vai ser doloroso porque vamos fazer desaparecer estruturas".