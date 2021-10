Governo faz reuniões para integrar serviços nas CCDR

Carla Soares Hoje às 08:07 Facebook

Ministério de Alexandra Leitão diz estar a trabalhar na desconcentração e António Cunha sente reforço na CCDR-Norte com novo modelo de eleição. Autarcas falam de fundos e regionalização.

As comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) foram eleitas há um ano com um novo modelo. António Cunha garante, ao JN, ter a sua ação no Norte "mais legitimada e reforçada" pelos autarcas, aludindo ao modelo que foi criticado pela concertação de nomes entre PS e PSD. E diz ter autonomia para, nos fundos, "talhar um fato à medida" da região. Por sua vez, "o Governo está a trabalhar na definição do modelo de desconcentração de serviços para as CCDR, estando em curso reuniões com as áreas setoriais", segundo o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

O líder nortenho nota que o novo modelo de eleição para presidente e vices trouxe "autonomia reconhecida pelo Governo" para as CCDR "formatarem os programas de financiamento do Portugal 2030" que gerem. Se for "respeitada" como prevê, permitirá "talhar um fato à medida de cada região, em vez de um pronto a vestir".