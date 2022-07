Governo financia bolsas no Colégio da Europa com 208 mil euros

Guilherme Cidades Gonçalves Hoje às 21:33 Facebook

O Governo vai aumentar o valor das bolsas para os estudantes que ingressem no Colégio da Europa em 320% face ao ano letivo de 2021/2022. Com esta medida, o Executivo procura corrigir a sub-representação portuguesa nas instituições europeias, incentivando estudantes nacionais a se pós-graduarem no instituto que muitos consideram a "porta de entrada" para trabalhar em instituições europeias.

O incremento nas comparticipações do Estado para estes alunos traduz-se no investimento de 208 mil euros, o valor mais alto alguma vez despendido para estas bolsas, cuja média dos últimos 10 anos se situou nos 47 mil euros ao ano, segundo comunicado do gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Até este momento, o maior valor concedido tinha sido de 105 000 euros, registado em dois anos letivos: 2009/10 e 2010/11.

Este aumento traduz-se na entrega de 10 bolsas de estudo comparticipadas em 80% do valor da formação, o dobro das bolsas oferecidas no ano letivo anterior. E um aumento de 30 % na comparticipação de uma formação cujos custos podem ascender a 26 mil euros por aluno, revela fonte do gabinete.

Esta medida pretende aumentar o número de cidadãos nacionais a trabalhar na função pública da União Europeia. Atualmente, pelo método de cálculo utilizado na União Europeia, Portugal tem direito a uma representação de 3,1% dos funcionários nas instituições europeias, valor que não consegue alcançar. A 1 de janeiro de 2021 a taxa de representatividade portuguesa encontrava-se em 2,1% e está abaixo do recomendado da União Europeia.

Plano nacional de ação

Com este incentivo à formação especializada em assuntos europeus, prática comum entre os estados-membros, o Executivo pretende aumentar o número de portugueses formados em questões europeias para corrigir o défice na sua representatividade dentro da função pública europeia. Assim, mantendo o maior número possível de cidadãos nacionais envolvidos no processo de decisão nas instituições europeias.

Em abril deste ano, Tiago Antunes, secretário de Estados dos Assuntos Europeus, expressou a sua preocupação com o baixo índice português na sua primeira visita oficial a Bruxelas onde reuniu com o Comissário responsável pelos recursos humanos Johannes Hahn. Nesse encontro, Portugal e a Comissão Europeia chegaram ao compromisso de combater esta insuficiência através de um Plano Nacional de Ação, dando prioridade a certos países com dificuldades semelhantes, nos quais Portugal está inserido.

Já no início deste mês, durante um seminário promovido pelo Parlamento Europeu sobre a guerra na Ucrânia o secretário de Estado português reforçou a urgência afirmando: "pela primeira vez desde a adesão de Portugal à União Europeia que não tem nem diretor, nem subdiretor geral. Temos de trabalhar num plano de ação nacional para combater esta sub-representação".

A cerimónia de entrega das bolsas irá decorrer amanhã, quinta-feira, na secretaria de Estado dos Assuntos Europeus às 18 horas, marcada pela intervenção do secretário de Estado Tiago Antunes.