Governo fragilizado gera discussão entre socialistas

Efeitos da polémica entre Costa e Pedro Nuno Santos preocupam PS e há quem já prometa questioná-los na Comissão Nacional.

Perante um Governo fragilizado, os socialistas estão longe de encerrar a polémica entre António Costa e Pedro Nuno Santos, que rebentou com a publicação e revogação de um despacho sobre os aeroportos de Lisboa. O assunto promete marcar a próxima reunião da Comissão Nacional do PS, em que irão ser pedidas explicações aos dois governantes.

Politólogos também dizem não ter dúvidas de que o conflito fragilizou o Executivo. Já no caso do ministro das Infraestruturas, admitem que avançar com um despacho sem esperar pelo consenso com o PSD é uma posição que tem apoio no partido. E acreditam que não foi demitido pelo primeiro-ministro numa lógica de manter os adversários internos por perto.