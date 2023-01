Governo garante criar carreira especial de técnico auxiliar de saúde este ano

JN/Agências Hoje às 15:48 Facebook

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, apresentou, esta terça-feira, às estruturas sindicais as prioridades para as carreiras não revistas e assegurou que a carreira especial de técnico de auxiliar de saúde será criada este ano.

A proposta do Governo prevê a revisão, entre 2023 e 2025, de um conjunto alargado de carreiras que ficaram por rever desde 2008, ano em que houve uma reforma na administração pública que alterou vínculos, carreiras e remunerações no Estado.

No âmbito desta discussão, uma das prioridades será a criação da carreira especial de técnico auxiliar de saúde, que ocorrerá em 2023, garantiu a secretária de Estado da Administração Pública, em declarações aos jornalistas.

Para 2023 será ainda dada prioridade à revisão das carreiras de informática, oficiais de Justiça, vigilante da natureza, polícia municipal, carreira de investigação científica e carreiras do Tribunal de Contas.

No ano seguinte, serão revistas as carreiras de reinserção social e das inspeções da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Instituto da Segurança Social, entre outras, bem como a dos técnicos superiores de saúde.

Em dezembro, o Ministério da Saúde recebeu três estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da saúde, dando início ao processo de criação da carreira de técnico auxiliar de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Nas reuniões de hoje com os sindicatos da administração pública, o Governo apresenta ainda as principais linhas para a revisão do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho (SIADAP), que tem como objetivo acelerar as progressões na carreira.