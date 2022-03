Governo gasta 273 milhões a criar mais de cinco mil empregos privados

Delfim Machado Hoje às 07:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O objetivo do Governo era criar 3800 postos de trabalho, mas o programa +C03S0 (Mais Coeso) já superou os cinco mil novos empregos criados no setor privado e social. O programa que financia a totalidade dos salários de novos contratos de trabalho durante três anos representa um investimento de 273,5 milhões de euros pagos pelo Governo através do Fundo Social Europeu.

O último balanço do +C03S0 remonta a 5 de novembro, data em que estavam aprovadas 2418 candidaturas, segundo dados revelados por fonte oficial do Ministério da Coesão Territorial ao JN. Destas, 55% são oriundas de regiões do Interior. A mesma fonte adianta que todos os contratos "são sem termo" e implicam "a criação líquida de emprego". Ou seja, no final do período de três anos, as empresas têm de mostrar que o número de trabalhadores aumentou.