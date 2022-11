Governo incentiva a ativar assinatura digital do cartão de cidadão

O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) está a aconselhar as pessoas que fizeram a renovação online do cartão de cidadão a ativar a utilização dos mecanismos de identidade digital. Há cidadãos a receber contactos telefónicos dos balcões do instituto a pedir que se dirijam às lojas do cidadão e procedam à ativação desta ferramenta, que permite aceder a vários serviços online do Estado e a assinar documentos oficiais, sem sair de casa.

Após o telefonema dos Registos, a ida até aos balcões não é obrigatória, adianta fonte do Ministério da Justiça (MJ) ao JN. Mas, com a crescente digitalização dos sistemas, o Governo está a promover a "utilização dos mecanismos de identidade digital", onde se inclui "a ativação dos certificados de autenticação, a assinatura digital do cartão de cidadão e a chave móvel digital". Estas ferramentas permitem efetuar várias tarefas, sem a necessidade de o cidadão se dirigir a um balcão físico, para pedir certidões ou assinar documentos oficiais.

O Ministério da Justiça adianta que, desde setembro de 2020, "o IRN permite a opção pelo envio postal como modalidade de entrega do cartão de cidadão". "Já foram efetuadas mais de 2,1 milhões de entregas", precisa a tutela. A entrega realizada pelos CTT é feita apenas mediante a "confirmação da identidade do titular", sendo que só ele pode receber o documento.