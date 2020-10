Governo inclui na rede gratuita de creches mais 10 mil crianças

Carla Soares Hoje às 14:57 Facebook

Orçamento para 2021 alarga acesso sem custos a todos os filhos das famílias do segundo escalão. Outra medida prevê perda de benefícios para grandes empresas com lucro e menos trabalhadores.

O Governo vai alargar a gratuitidade das creches a todos os filhos das famílias do segundo escalão de rendimentos, quando até agora só era acessível a partir do segundo filho. Com esta medida inscrita no Orçamento do Estado (OE) para 2021, prevê abranger mais 10 mil crianças.

Quando as negociações com o Bloco de Esquerda (BE) e o PCP continuam difíceis, o alargamento deste acesso sem custos - nas creches da rede pública, bem como do setor social e solidário - é mais um incentivo para haver acordo no OE que o Governo entrega depois na segunda-feira.