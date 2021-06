Governo indignado com vídeo sobre contratações da TAP em Espanha

Hermana Cruz Hoje às 13:06 Facebook

A TAP abriu um processo de inquérito a dois responsáveis pelos recursos humanos, que aparecem num vídeo a comentar contratações em Espanha. O vídeo já causou a indignação do ministro Pedro Nuno Santos.

O vídeo causou a indignação do ministro Pedro Nuno Santos. "O Ministério das Infraestruturas e da Habitação está indignado com o vídeo que circula com dois trabalhadores da TAP com elevadas responsabilidades na companhia, sendo um deles o diretor de Recursos Humanos, e aguarda pelos resultados do processo de inquérito instaurado pela TAP", escreveu o governante, numa rede social.

A reação de Pedro Nuno Santos surgiu no momento imediato em que a TAP anunciou a abertura de um inquérito. "Tendo tomado conhecimento de uma publicação nas redes sociais na qual intervêm, a título pessoal, dois trabalhadores da companhia, com responsabilidades na área dos recursos humanos e dado o momento que a TAP vive, em que a todos nós são pedidos sacrifícios, decidiu o conselho de administração abrir, de imediato, um processo de inquérito seguido dos procedimentos disciplinares aplicáveis a esta situação", revelou fonte oficial da companhia aérea, acrescentando: "Neste momento delicado da vida da companhia, o Conselho de Administração expressa a sua solidariedade para com todos os trabalhadores da TAP e apela ao bom senso e recato de todos".

A situação também levou o Bloco de Esquerda a anunciar que vai questionar, ainda esta terça-feira, o Governo: "Não se pode aceitar um despedimento coletivo e depois anunciar recrutamentos com esta desfaçatez", escreveu a deputada bloquista Isabel Pires nas redes sociais.

O inquérito visa o diretor dos Recursos Humanos, Pedro Ramos, e o responsável de recursos humanos da Manutenção & Engenharia, João Falcato. Os dois aparecem num vídeo filmado em Madrid, a falar sobre o dia de recrutamento que realizaram na capital espanhola. Isto, numa altura em que a TAP se encontra num processo de rescisões voluntárias com 206 trabalhadores.

"Estamos em Madrid, eu e o meu colega e amigo, João Falcato. Já fizemos seleção de pessoas esta tarde", começa por dizer Pedro Ramos, que se encontra acompanhado pelo responsável dos recursos humanos da Manutenção & Engenharia, que questiona: "E como é selecionar pessoas neste contexto pandémico?".

"Estamos a fazer avaliações, (os entrevistados) são muito mais abertos, estão muito mais à procura de oportunidades. Continuamos a encontrar gente de excelente qualidade, que acham que isto já passou", responde João Falcato. "Gente que não estaria disponível e que está disponível no mercado fruto da pandemia. Esperamos trazer para a TAP. Vamos conseguir contratar. Vamos selecionar os melhores", acrescenta João Falcato.