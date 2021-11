Governo já sanciona empresas que fingem ser "verdes" e sustentáveis

Rita Neves Costa Hoje às 08:07 Facebook

Direção-Geral do Consumidor abriu nove processos de contraordenação sobre alegações ambientais e Executivo reconhece que o número de casos é crescente.

Num mundo em que a consciência ambiental é cada vez mais urgente, há um número crescente de empresas que se fazem passar por amigas do Ambiente. A Direção-Geral do Consumidor (DGC), tutelada pelo Ministério da Economia, tem abertos nove processos de contraordenação relativos a alegações ambientais, que se podem traduzir numa prática de "greenwashing" (branqueamento ecológico). O fenómeno levado a cabo por empresas e por instituições consiste em comunicar, através de marketing ou de publicidade, que se é sustentável ou ecológico com o intuito de atrair clientes ou de criar uma imagem "verde". Quando isso pode estar longe da verdade.