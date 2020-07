Governo lamenta decisão britânica "sem fundamentação"

Gina Pereira Hoje às 14:15 Facebook

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, lamentou esta sexta-feira a decisão do Reino Unido de manter a obrigação de quarentena para os passageiros que cheguem de Portugal, garantindo que a decisão "não está fundamentada nos factos nem nos dados" que monitorizam a evolução da pandemia de covid-19 no nosso país.

No final do debate do Estado da Nação no Parlamento, o ministro explicou que, após a primeira decisão do governo inglês de colocar Portugal na lista de países com restrições, encetou um diálogo com o seu homólogo britânico para garantir que os cinco critérios usados pelo Reino Unido para justificar a decisão tinham, afinal, uma evolução "muito positiva". "O que eu combinei com o meu colega britânico foi cumprido", disse.

Santos Silva indicou os cinco parâmetros invocados pelo Reino Unido: capacidade de testagem, à taxa de letalidade, ao índice de reprodução, à capacidade de resposta dos serviços de saúde e ao número de casos por 100 mil habitantes, que garantiu estar a evoluir de forma favorável.

"Lamentamos que no fim a decisão tenha sido esta, sem fundamentação", disse, garantindo que em nenhum momento "foram capazes de explicar os fundamentos científicos e técnicos" que justificam a decisão e garantiu que o Governo continuará a trabalhar "incansavelmente" para que esta decisão seja revista.