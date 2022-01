Quer aderir ao voto antecipado? Saiba o que precisa de fazer

JN Hoje às 17:40 Facebook

Todos os eleitores se podem inscrever, de 16 a 20 de janeiro, na modalidade de voto antecipado, que decorrerá no dia 23.

O portal "Voto Antecipado", criado pelo Governo, já está online, fornecendo aos eleitores todas as informações necessárias para que possam ir votar a 23 de janeiro, uma semana antes da data oficial das Legislativas, em qualquer ponto do país.

Segundo explica o Executivo no próprio site, "todos os eleitores se podem inscrever no voto antecipado", entre os dias 16 e 20 de janeiro. Ainda assim, esclarece, se, por alguma razão, não conseguirem ir votar no dia 23, podem fazê-lo, sem qualquer problema, no dia 30.

De referir que a inscrição na modalidade deve ser feita aqui, através do fornecimentos dos dados pessoais (entre eles o nome completo, a data de nascimento e o município onde pretende exercer o direito de voto antecipado). Pode, neste caso, inscrever-se no local que lhe for mais conveniente, independentemente da morada de recenseamento eleitoral.