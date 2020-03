Governo manda encerrar bares a partir das 21 horas

JN Hoje às 19:40 Facebook

O Governo decidiu este sábado que todos os bares portugueses devem passar a encerrar, diariamente, a partir das 21 horas.

A medida, anunciada em comunicado enviado às redações, prolonga-se até 9 de abril e surge no seguimento da "necessidade de medidas adicionais" face ao aumento do número de casos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19) no país.

Neste momento, Portugal tem 169 casos de Covid-19 diagnosticados e 126 pessoas aguardam resultado laboratorial. Há 10 pessoas nos cuidados intensivos.