Governo mantém 2023 como meta para 25% de teletrabalho no público

Até ao final do próximo ano, um em cada quatro funcionários públicos vai estar em teletrabalho. Esta é, pelo menos, a meta que o Governo quer atingir, embora sejam cada vez menos os trabalhadores neste regime. O orçamento de Mariana Vieira da Silva, que é ouvida esta terça-feira no Parlamento no âmbito da apreciação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), é reforçado em 175 milhões de euros.

Os organismos do Governo sob a dependência do "super-Ministério" da Presidência, de Mariana Vieira da Silva, vão ter um reforço de orçamento de 13,4% (mais 175 milhões, num total de 1480 milhões). Um dos maiores aumentos está na Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), que vê o orçamento crescer 556%, de quatro milhões de euros para 27 milhões.

Segundo a proposta do OE2022, vão ser gastos 17,5 milhões de euros na "aquisição de meios de trabalho", como computadores, para se atingir a meta de "cerca de 25% dos trabalhadores" em teletrabalho até ao final do ano de 2023. Para que este objetivo seja concretizado, o Governo quer adquirir equipamentos "para diversos espaços a nível nacional", propondo-se a criar "um espaço por cada Comunidade Intermunicipal" já em 2022.