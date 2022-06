Governo mantém intenção de criar reforma parcial

O Governo não desiste da ideia de criar a possibilidade da reforma a tempo parcial. A medida remonta a 2017 e consta do atual programa de Governo.

A medida já gerou polémica mas, nem assim, o PS a deixa cair. Desde 2017 que consta do seu programa eleitoral a criação de um sistema de reforma parcial, com vista à promoção do envelhecimento ativo e ao fomento da sustentabilidade financeira da Segurança Social. A proposta mantém-se firme no atual programa de Governo, na área da demografia.

Quando o PS avançou com a medida, em 2017, era para que fosse uma espécie de contrato-geração, em que um trabalhador mais velho poderia passar a trabalhar a tempo parcial e o seu salário ficaria a ser suportado pela Segurança Social. Em contrapartida, a empresa teria que contratar um funcionário mais jovem, que estivesse desempregado.