Governo mantém limiar de óbitos. Fim de restrições adiado

Levantamento de restrições só com mortalidade abaixo dos 20 óbitos por um milhão de habitantes e ocupação de Cuidados Intensivos abaixo das 170 camas. Indicador inverteu e está agora nos 29,7 óbitos/milhão.

O Governo não vai mexer nos dois critérios recomendados pelos peritos para levantamento das restrições: menos de 20 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes e menos de 170 camas ocupadas por doentes covid em Cuidados Intensivos. Com o primeiro indicador a reverter e a subir agora para os 29,7 óbitos/milhão, como o JN noticia na edição desta sexta-feira, fica assim adiado o fim das restrições, concretamente o uso de máscaras em espaços interiores, inicialmente projetado para o início deste mês.

A informação foi confirmada ao JN pelo Ministério da Saúde. Explicando o gabinete de Marta Temido que, "de acordo com as recomendações dos peritos, e consideradas pelo Governo, o levantamento das restrições deverá obedecer ao seguinte referencial: o país registar menos de 20 mortes por milhão de habitantes em 14 dias - o mesmo valor definido pelo ECDC (Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças) - e menos de 170 camas em unidades de cuidados intensivos ocupadas por doentes infetados com o SARS-CoV-2". Acresce, recordam, que o país continua em situação de alerta até 18 de abril, mantendo-se as regras atualmente em vigor.