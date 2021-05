Rogério Matos Hoje às 07:40 Facebook

Governo mantém semáforo nas praias, mas permite maior ocupação dos areais. Desrespeito punido com coima.

As praias vão receber mais banhistas neste verão, porque as limitações à lotação, introduzidas no ano passado, serão aliviadas. No verão de 2020, a lotação máxima era a partir dos dois terços da capacidade. Este ano, a bandeira vermelha a indicar que o areal atingiu a ocupação plena só será hasteada aos 90% da capacidade total.