Governo minoritário obriga Costa a andar "atrás do prejuízo"

Foi como mudar da água para o vinho, a transição entre um Governo com um acordo parlamentar e outro que decidiu gerir o país negociando caso a caso.

Um ano sem "geringonça" foi um ano de "constantes ziguezagues", com um primeiro-ministro sempre "a correr atrás do prejuízo" e sem estabilidade. E as crises pandémica, económica e social só vieram "ampliar" um clima que já era de incerteza, dizem especialistas em Ciência Política.

"Durante anos, a democracia foi marcada por estabilidade à Direita. Mas ainda não há equivalente à Esquerda, porque a maioria parlamentar de Esquerda ainda não se transformou numa maioria de governação", aponta o investigador António Costa Pinto.