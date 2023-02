Governo não abdica dos conselhos locais de diretores que professores rejeitam

O Governo não pretende abdicar da criação dos conselhos locais de diretores que irão gerir a colocação dos professores, contratados e de quadro, dentro dos novos quadros de zona pedagógica. A proposta é das mais contestadas pelos professores mas, ao que o JN apurou, mantém-se na proposta de articulado do novo diploma de concursos enviada esta terça-feira às organizações.

Na reunião de amanhã o ministro irá divulgar o parecer da Procuradoria Geral da República sobre a legalidade das greves convocadas pelo S.TO.P (que tem pré-avisos até dia 10 de março) e pelo SIPE (às primeiras horas e que já terminou).

A convocatória enviada às organizações refere que as reuniões de amanhã e de sexta-feira "se destinam à conclusão do processo negocial". A Fenprof critica o envio do projeto de diploma "a menos de 24 horas da reunião" e o prazo para conclusão das negociações.