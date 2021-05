Governo não avança com requisição civil do Zmar

R.N.C. Hoje às 20:12 Facebook

O executivo vai recuar na requisição civil do empreendimento turístico Zmar, em Odemira, que serviria para alojar pessoas infetadas com covid-19, em quarentena, ou que estavam a fazer isolamento profilático. A iniciativa era dirigida à população migrante, sem condições de habitabilidade e a trabalhar no concelho.

O processo de requisição civil que estava suspenso desde 7 de maio, pelo Supremo Tribunal Administrativo, não vai mesmo avançar, segundo a TVI.

De acordo com o canal de televisão, o Governo terá chegado mesmo a um acordo com os proprietários das casas do Zmar, para fazer cair a providência cautelar em tribunal.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, deverá assinar um protocolo para que o Governo ocupe 36 casas do Zmar, para alojar os migrantes que necessitem de ficar isolados devido à pandemia.

O executivo irá pagar cerca de 100 euros por noite à massa insolvente do empreendimento turístico.