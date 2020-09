Governo não criou apoios para aplicar lei das beatas

Nuno Miguel Ropio Hoje às 09:00 Facebook

Empresas e autarquias desconhecem prazos para vigorar contraordenações e pedem moratória. AHRESP teme que autoridades não saibam o que punir.

O Governo leva seis meses de atraso na criação de campanhas de sensibilização junto dos fumadores e na implementação dos apoios a que estava obrigado a conceder para a adaptação de empresas e autarquias à lei que proíbe as pontas de cigarros no chão. As contraordenações, que chegam a 250 euros e estiveram suspensas no último ano, entram em vigor na sexta-feira, com comerciantes e autarcas a desconhecerem ainda os prazos e as regras.