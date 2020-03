Governo passa rendimento de inserção a câmaras e IPSS

Alexandra Figueira Hoje às 13:50 Facebook

O rendimento social de inserção (RSI) passará a ser gerido pelas câmaras municipais, que o poderão delegar em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

A proposta consta da versão de decreto-lei para a descentralização de competências na área da ação social, a última ainda por negociar com os autarcas e que foi enviada à Associação Nacional de Municípios (ANMP) no dia 6. A competência será transferida a 31 de março de 2022.

Já depois do envio, a ANMP reuniu-se com a ministra da tutela, Alexandra Leitão, que gere o Estado e a Modernização Administrativa. É possível que, dessa reunião, surjam novas alterações mas, para já, a proposta do Governo refere só a gestão do RSI. Nas negociações feitas pelo primeiro Governo de António Costa, chegou a admitir-se incluir apoios como o complemento solidário para idosos ou a prestação social para a inclusão.