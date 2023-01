Governo pode vincular professores após três contratos

AP Hoje às 20:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Numas semanas de muita contestação de professores, o Governo está a considerar poder admitir nos quadros da Educação Nacional os professores ao fim de três contratos. A proposta deve ser apresentada aos parceiros sociais na próxima ronda negocial.

A ideia é replicar o que já acontece na restante função pública: vincular ao Estado os professores que tenham cumprido três contratos. Segundo a RTP, que avançou a notícia este domingo a noite, o executivo vai levar três propostas concretas para a mesa das negociações e a grande novidade está na vinculação.

O Ministério da Educação pretende ainda aprofundar a proposta de reconfiguração dos quadros de zona pedagógica. O objetivo é reduzir o tamanho das áreas, para que os professores possam também diminuir as deslocações.

PUB

Ainda segundo a RTP, vão ser abertos lugares de quadro de escola, em detrimento de outros tipos de vínculo, para fixar os professores em estabelecimentos de ensino concretos.

Os professores estão, há várias semanas, em greve e com várias manifestações. No sábado, numa concentração com dezenas de milhares de docentes, André Pestana, líder do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) defendeu um aumento de 120 euros para todos os profissionais da Educação.

A demissão do ministro da Educação, João Costa, foi gritada pelos milhares que enchiam a praça.

A próxima ronda negocial entre Governo e parceiros sociais está agendada para a próxima semana.