Governo pondera alojar refugiados em hotéis ou apartamentos

O Ministério da Administração Interna (MAI) avançou ao JN, ao final desta tarde de quinta-feira, que está a estudar a possibilidade de alojar os migrantes, à espera de asilo, em "unidades hoteleiras ou apartamentos, em Lisboa" e "noutras zonas do país".

O MAI diz que está a avaliar alternativas às instalações usadas para acolhimento de "requerentes de proteção internacional com processos de autorização pendentes". "O Governo está a estudar a possibilidade de alargar a sua colocação a outras zonas do país e aumentar o número de unidades hoteleiras ou apartamentos a utilizar em Lisboa, aproveitando a menor pressão imobiliária e turística, a par do reforço da fiscalização das respetivas condições", avança.

Segundo o MAI, só na capital haverá cerca de 500 estrangeiros requerentes de proteção internacional a viverem em hostels e pensões. Um número diferente do avançado ontem pelo Conselho Português para os Refugiados, de 800. Estes números justificam-se pelo aumento do número de refugiados a chegarem a Portugal e a falta de alojamento para todos. Os pedidos de asilo quadruplicaram, entre 2014 e 2019, e a sobrelotação dos centros de acolhimento empurrou os migrantes para os hostels.

Questionado ainda pelo JN sobre se pondera suspender novos acolhimentos de refugiados, uma vez que não estão garantidas todas as condições, nomeadamente de alojamento para receber estes migrantes, o MAI não responde. Diz apenas que que "as novas dificuldades na instalação de requerentes, criadas pela necessidade de responder à existência de casos positivos de Covid-19 não alteram a elogiada política de acolhimento de estrangeiros por parte de Portugal".

"No âmbito do combate à pandemia, Portugal atribuiu a todos os estrangeiros com processos pendentes no SEF os mesmos direitos dos restantes cidadãos. Para usufruto desses direitos, nomeadamente de saúde, basta-lhes o comprovativo dos pedidos apresentados", refere.

Condições "sub-humanas"

O vice-presidente do Conselho Português para os Refugiados, Tito Campos e Matos, admitiu esta quarta-feira ao JN que os requerentes de proteção internacional não vivem nas melhores condições. A presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, foi mais longe e falou mesmo em condições "sub-humanas".

A autarca preside a freguesia onde se encontra o Hostel Aykibom, no qual foram descobertos, no início desta semana, 189 migrantes em 40 quartos. "Disseram-me que estava completamente degradante, com lixo até ao tecto. É muito triste chegar-se a este ponto de degradação", lamentou esta tarde de quinta-feira.

Recorde-se que dos 189 migrantes, 138 testaram positivo à Covid-19, sendo depois transferidos para a Base Aérea da Ota, em Alenquer, onde se entram em isolamento social.

Margarida Martins, em declarações ao JN, acusou ainda o Governo de "só desembolsar dinheiro para os refugiados e não acompanhar as condições em que vivem". "Têm de informar onde estão para podermos apoiar, com alimentação por exemplo. Somos uma freguesia de inclusão, de incorporar as pessoas e não de as expulsar", frisou a autarca, que já pediu uma reunião com o Conselho Português para os Refugiados, o MAI e a ASAE.

O MAI entretanto reagiu às acusações da autarca dizendo que, após garantir "condições de alojamento e acesso a cuidados de saúde" a estes migrantes, e depois da decisão de admissibilidade dos pedidos de asilo, a responsabilidade legal destes passa para o Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

"Compete ao ministério responsável pela área da solidariedade, emprego e segurança social suportar os encargos resultantes da atribuição das condições materiais de acolhimento aos requerentes de asilo ou de proteção subsidiária que entrem ou se encontrem em território nacional, desde a admissão do pedido até decisão final sobre o mesmo, as quais podem ser prestadas diretamente ou através de outras entidades públicas ou particulares sem fins lucrativos, com as quais seja celebrado protocolo", conclui.