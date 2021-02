Governo pondera criar certificado médico para permitir viagens

Erika Nunes Hoje às 09:43 Facebook

O Governo português pondera criar um "certificado médico de recuperação", no quadro da União Europeia, para permitir que os mais de 665 mil recuperados da covid-19 em Portugal possam viajar de avião, sem terem de apresentar um teste negativo.

A medida é uma das soluções em cima da mesa da UE, revelou na segunda-feira o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton.

Atualmente, para viajar para alguns destinos, é preciso apresentar teste negativo no embarque e no regresso a casa, mas muitos infetados continuam a dar positivo após a alta. As regras em vigor - dar um caso como recuperado ao fim de 10 dias, desde que não tenha sintomas nos últimos três - não servem para viajar.