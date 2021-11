Governo preocupado com a subida dos custos de produção

Glória Lopes Hoje às 18:49 Facebook

O secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho, disse esta sexta-feira, em Mirandela, que o Ministério está atento à subida dos custos de produção, nomeadamente o aumento dos preços dos adubos, que têm tido "um acréscimo muito significativo", reconheceu. No entanto, a governante ressalva que não se prevê um grande impacto na produção de azeite perante a eventualidade de os agricultores poderem reduzir as sementeiras para terem menos gastos

"Vamos aguardar e esperar que a situação seja temporária. Se a situação se prolongar muito, obviamente tem que ser repercutida no preço final. Há um processo de ajustamento em que os produtos não refletem os custos de produção", afirmou Rui Martinh,o que acredita que tudo poderá estabilizar dentro de alguns meses.

Ainda assim, o secretário de Estado afirmou que "a situação é preocupante e problemática", pelo que a que a tutela está a monitorizar a subida dos preços dos adubos que está relacionada com a escalada dos custos dos combustíveis.

Quando à possibilidade de aumentar os subsídios aos agricultores, Rui Martinho disse que já estão em reajustamento no processo de discussão da Política Agrícola Comum (PAC), que está em consulta pública. "Não temos margens para refletir no imediato a subida dos subsídios. Estamos a acompanhar a situação e não deixaremos de tomar as medidas que forem necessárias para dar resposta", acrescentou.