Governo prepara nova lei para detetar estupefacientes

Grupo de trabalho criado em 2019 sugeriu criação de testes de rastreio na saliva, de forma aleatória.

O Governo está a preparar-se para partilhar "uma proposta de alteração legislativa" sobre a fiscalização e o sancionamento da condução sob a influência de substâncias psicotrópicas. Entre as medidas poderá estar a definição de um valor limite para as drogas na condução e a realização de testes de rastreio na saliva, feitos aleatoriamente, como ocorre com o álcool.

Um processo que deverá acontecer brevemente, uma vez que não foi concluído "durante o período de governação do XXII Governo Constitucional, face às eleições legislativas [em janeiro]", precisou fonte do Ministério da Administração Interna ao JN.