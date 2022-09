Governo prepara reforço de verbas para residências estudantis

Joana Amorim Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Com a chegada de milhares de novos estudantes às universidades e aos politécnicos, inicia-se o calvário dos alunos deslocados em busca de alojamento. A oferta pública anda na casa das 15 mil camas e a privada caiu a pique e encareceu. O Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), dá, finalmente, o pontapé de saída nesta semana, com a assinatura dos primeiros contratos. E para os projetos que, tendo sido aprovados, não conseguiram verba, o Governo está já a trabalhar numa solução.

"Tivemos muito mais candidaturas, de excelente qualidade, que foram aprovadas e estamos a tentar, dentro do Governo, arranjar mais um pouco de financiamento para termos ainda mais residências", revela, ao JN, a ministra da Ciência e Ensino Superior. Segundo Elvira Fortunato, estão em causa projetos na ordem dos "62 milhões e que acabaram por ficar de fora", estando o Executivo "a procurar uma forma para os financiar".

Vincando não ser "ainda uma certeza absoluta", a ministra admite que as "expectativas são muito positivas". Que, concretizando-se, permitirão acrescer 2753 camas a preços controlados, 76% das quais novas, pelas contas da governante.