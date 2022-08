Governo pressionado a criar carreira de assistente pessoal

A esmagadora maioria dos assistentes pessoais (95,4%) integrados no projeto Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI) considera importante o reconhecimento da profissão de assistente pessoal, revelam os dados do Avaliação Intercalar do MAVI, realizada por Luís Capucha e demais investigadores do ISCTE. Questionada pelo JN, a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, confessa que só no dia da apresentação do estudo foi confrontada com a questão, mas garante que a mesma merecerá a avaliação do Governo e que a continuidade deste projeto está assegurada.

O estudo do ISCTE - que obteve das mais elevadas taxas de resposta de sempre, segundo revelou Luís Capucha - revela que cerca de 81% dos assistentes pessoais veem a profissão como um trabalho de futuro em Portugal e que a recomendariam a um amigo. O próprio investigador mencionou a necessidade de reconhecer a carreira destes assistentes. Atualmente, há mais de 700 assistentes pessoais em Portugal e cerca de 1100 pessoas com dificuldades que beneficiam do MAVI, um apoio para atividades essenciais do dia-a-dia como tomar banho ou fazer compras, disse a secretária de Estado ao JN.

Embora seja um projeto piloto, com término apontado para o primeiro trimestre de 2023, a secretária de Estado garantiu ao JN que está "fora de questão" acabar com o MAVI. "Qualquer Governo que pensasse nessa hipótese não estaria certamente em muito boas condições. Porque dar esta liberdade às pessoas, estas ferramentas e mecanismos de autonomia para, depois, ao fim de três anos - e de verdadeiras revoluções nas suas vidas - o virem retirar,...teria impactos imensos na vida destes cidadãos".