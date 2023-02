Governo pressionado a criar linha anónima para vítimas de abuso sexual do Clero

A criação de uma linha telefónica, "que permita denúncias anónimas, no Ministério da Segurança Social ou da Saúde" é a solução apontada pelo psiquiatra Daniel Sampaio, membro da comissão independente que investigou os abusos sexuais de menores por membros do Clero, para garantir a existência de um "lugar seguro" para as vítimas.

Apesar da comissão criada pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) já não estar a funcionar, o número de telefone e a conta de correio eletrónico mantêm-se ativas. "Continuamos a receber testemunhos porque as vítimas confiam na comissão", diz ao JN Daniel Sampaio, defendendo a criação de um novo organismo para "receber denúncias, apoiar as vítimas, discutir indemnizações e elaborar um estudo nacional sobre abusos sexuais na Igreja".

Auditores independentes