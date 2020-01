Governo prevê descontos para residentes e visitantes nas portagens no Interior

Hoje às 10:21 Facebook

A ministra da Coesão Territorial disse, esta sexta-feira, que o novo modelo de desconto das portagens para o Interior do país prevê descontos para quem vive, para quem trabalha e para quem visita no fim de semana estes territórios.

"Estamos a trabalhar num modelo de desconto de portagens para o interior baseado em descontos de quantidades e descontos no fim de semana, que beneficiem os utilizadores frequentes, bem como aqueles que desejam visitar o Interior", afirmou a ministra Ana Abrunhosa, numa audição parlamentar no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Ministra diz que a medida deve ser implementada "o mais rápido possível".

Sem avançar com a percentagem de desconto ou com prazos, a ministra explicou que a proposta de redução das portagens nos territórios do Interior se encontra em estudo, através de um grupo de trabalho constituído por membros dos Ministérios da Coesão Territorial, das Infraestruturas e da Habitação, e das Finanças, que está a trabalhar em "vários cenários para a redução gradual das portagens".

"Vamos garantir, e estamos a trabalhar nesse sentido, num regime mais simples e claro para os cidadãos, com menores custos para os que habitam no Interior e para os que o visitam, garantindo uma maior utilização de infraestruturas já construídas e uma redução da sinistralidade rodoviária", explicou.

Ana Abrunhosa esclareceu ainda que esta medida não depende do OE2020, defendendo que a mesma deve ser implementada "o mais rápido possível".