Governo prevê pagar a bombeiros para a semana

O Ministério da Saúde prevê "até ao final deste ano" liquidar os pagamentos em atraso aos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde (SNS), onde se incluem as corporações de bombeiros. Na edição de quinta-feira do JN, a Liga de Bombeiros Portugueses estimava haver uma dívida entre "20 e 25 milhões de euros" na área da saúde.

A situação é mais grave no distrito de Castelo Branco, mas também em Évora, onde os montantes elevados em falta poderão colocar em risco postos de trabalho.

Em resposta ao JN, a tutela diz saber dos "constrangimentos que os atrasos nos pagamentos provocam aos fornecedores" do SNS e está, por isso, a mudar e a "consolidar" os mecanismos de faturação. O Governo explica que o pagamento do transporte não urgente de doentes "requer uma correta validação dos dados remetidos pelas entidades".