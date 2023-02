Governo prolonga vigência do grupo de trabalho do Siresp

Os Ministérios da Defesa e da Administração Interna prolongaram o período de vigência do grupo de trabalho que está a dar apoio técnico no concurso público para a gestão e manutenção do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (Siresp). O prolongamento foi publicado em Diário da República esta quinta-feira.

O despacho assinado por Helena Carreiras, ministra da Defesa, e José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, prevê "que o grupo de trabalho se mantenha em funções até 30 de junho de 2023, podendo o seu mandato ser prorrogado até 30 de setembro de 2023". O mandato terminou a 31 de dezembro de 2022.

Até agora, o grupo de trabalho esteve envolvido na preparação do concurso público internacional de operação e manutenção da rede Siresp para o período 2023-2027. Este concurso já está concluído e os contratos de adjudicação dos sete lotes estão no Tribunal de Contas para emissão de visto prévio.

PUB

Assim, a partir de agora, o grupo de trabalho vai prestar "aconselhamento técnico adequado a garantir a internalização de funções críticas e a implementação de um centro de operações de segurança da rede Siresp", lê-se no despacho.

Além disto, os técnicos vão apoiar a empresa pública Siresp SA "na identificação e desenho de processos organizacionais e na transferência de conhecimento necessários ao desenvolvimento da rede".

O grupo de trabalho é presidido pelo brigadeiro-general Paulo Viegas Nunes, presidente da Siresp SA. Mantêm-se em funções os tenentes-coronéis Vítor Custódio e António Antunes, bem como o major Pedro Grifo. A estes soma-se um novo elemento, que é o major de telecomunicações Luís Filipe de Mendonça Dias.