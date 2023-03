Governo promete "tomar todas as medidas" e não exclui congelar preços

Mariana Rebelo Silva Hoje às 14:29 Facebook

A ministra da Agricultura não exclui a possibilidade de congelamento dos preços de alguns produtos e anuncia que o Observatório de Preços estará a trabalhar em abril..

Questionada sobre se o Governo pondera congelar preços de alguns bens alimentares, Maria do Céu Antunes disse que é "prematuro falar de qualquer medida, mas assegurou que o Governo vai "estudar todas as medidas" para garantir que o consumidor paga um preço justo pelo produto. A Ministra da Agricultura falava aos jornalistas, este domingo, em Vila Nova de Paiva, em visita à Feira do Fumeiro do Demo.

"Quando propusemos a criação deste observatório, indo buscar o modelo espanhol, foi precisamente para salvaguardar que não há nenhum elo da cadeia que saia prejudicado", explicou a governante.

A ministra adiantou ainda que a PARCA (Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar) vai reunir-se em breve e, com base na avaliação que for feita, vão ser apresentadas medidas.

Maria do Céu Antunes defendeu também que o aumento dos custos de produção não justifica a subida de preço no supermercado nalguns produtos e deu um simples exemplo. "A laranja teve uma quebra na produção de 46%, ou seja, o valor baixou 46%. Depois, quando vemos aquilo que o consumidor está a pagar, não encontramos uma razão para esta justificação", disse, referindo-se aos aumentos dos preços que se estão a verificar.

A ministra da Agricultura e da Alimentação defendeu que "há todo um conjunto de intermediários que têm uma palavra a dizer em relação ao aumento dos preços que hoje é sentido".