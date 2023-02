Governo quer atingir taxa de emprego de 80% em 2030

O Governo quer que, em 2030, a taxa de emprego da população entre os 20 e os 64 anos aumente para 80%, e que a taxa dos jovens entre os 15 e os 29 anos que não trabalham nem estudam se situe entre 7 e 8%. A meta foi anunciada esta manhã pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante a apresentação da avaliação intercalar do Programa Operacional Capital Humano (PO CH), em Lisboa.

Para alcançar os objetivos nacionais do pilar europeu dos direitos sociais, na área do emprego, Mariana Vieira da Silva indicou como medidas a adotar estágios profissionais, apoios à contratação e a promoção da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho.

Ao nível da qualificação, a ministra estabeleceu como meta "aumentar para 50% o número de pessoas entre os 30 e os 34 anos com ensino superior", atingir "60% dos adultos portugueses a participarem em ações de educação e formação e, pelo menos, 80% das pessoas entre os 16 e os 64 anos com competências digitais básicas".

"Isto implica um caminho de aprofundamento do trabalho que temos vindo a fazer na área da educação e da formação de adultos muito significativo, com o Programa Qualifica e com os programas de formação avançada", afirmou.

Na área da inclusão social, Mariana Vieira da Silva explicou que a preocupação do Governo é reduzir 161 mil crianças em situação de pobreza, até 2030, para "interromper as dinâmicas de reprodução da desigualdade".

O próximo quadro comunitário estará centrado nos domínio-chave da demografia, do emprego, das qualificações e da inclusão social. "Em todos estes domínios, procurámos definir metas tão ambiciosas como aquelas que tínhamos e ultrapassámos neste quadro comunitário, para ultrapassar os nossos problemas e para construir um país melhor e com mais oportunidades para os jovens e para os adultos."

