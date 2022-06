Governo quer aumentar em 60% o salário dos jovens médicos de família

Só pode usufruir do incentivo quem for trabalhar para territórios com uma cobertura de Medicina Geral e Familiar inferior à média nacional.

O Governo vai aumentar a remuneração dos recém-especialistas de Medicina Geral e Familiar em 60%, desde que vão trabalhar para zonas "com uma cobertura por médico de família inferior à média nacional (86,7%)", anunciou a secretária de Estado da Saúde, Maria de Fátima Fonseca, esta terça-feira, no Centro de Saúde de Sete Rios, em Lisboa. Este é um dos incentivos previstos pelo Governo para resolver o problema da falta de médicos de família. Há 1,4 milhões de utentes sem acesso a esta especialidade.

A Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar apresentou, esta terça-feira, em Lisboa, um livro com sete medidas para a melhoria dos cuidados de saúde primários.