Governo quer câmaras a penalizar quem faz descargas nos rios

A secretária de Estado do Ambiente defende que os autarcas aumentem a fiscalização e as penalizações sobre quem polui os rios. Inês Santos Costa, que falava, esta quinta-feira, na Cimeira Europeia dos Rios, promovida pelo Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), disse que, por vezes, é difícil falar com autarcas, que querem que o rio do seu concelho esteja limpo e ter praias urbanas para turistas, mas não "querem abordar as indústrias que poluem, porque afeta empregos e a economia".

As culpas da poluição e de bactérias como a e.coli recaem, geralmente, sobre os sistemas de tratamento de águas residuais públicos, desvalorizando-se as "ligações ilegais de casas, indústrias ou fertilizantes usados nas margens do rio" na degradação da qualidade da água, apesar dos dados recolhidos pela monitorização" mostrarem que afetam essa qualidade, concretiza.

Os sistemas de tratamento de água "não são uma solução mágica que trata tudo". São precisos "regulamentos municipais de descargas e penalizações" para as ligações ilegais, sendo que o trabalho de fiscalização não deve caber apenas às autoridades ambientais, mas também às "comunidades, organizações não governamentais, polícias e serviços municipais".

"Não nos podemos queixar de Espanha poluir os rios e, depois, não apontarmos responsabilidades noutras direções, mais perto de nós", concluiu a governante, salientando que se mantém o diálogo com o país vizinho e a monitorização da convenção relativamente aos caudais dos rios comuns e à qualidade da água.

Inês Santos Costa deu conta, ainda, de que o Governo está a tentar obter financiamento do próximo Fundo de Coesão, para que, em 2022, sejam "sinalizadas intervenções prioritárias e estabelecidos calendários" para o desmantelamento de barragens e barreiras obsoletas nos rios e para a regeneração dos cursos dos rios com soluções naturais.

João Dias Coelho, presidente do GEOTA, diz que há várias barragens em Portugal que "levantam dúvidas", nomeadamente a do Pisão. O grupo crê que não foram ponderadas todas as alternativas e analisadas as consequências, insistindo para que o Governo divulgue o projeto.